080625 Jacob Patterson 1.jpg
Buy Now

File / TPI Dadeville's Jacob Patterson showed out through the summer with his travel ball team, the Lake Martin Patriots.

For some student-athletes, the summer is an opportunity to relax and enjoy a day out at the beach. But not for Dadeville junior Jacob Patterson.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account to continue reading.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription