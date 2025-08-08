It’s the classic first-day-of-school writing assignment in English class: “how I spent my summer vacation.” There are films with this title: an adventure from 1967 starring Robert Wagner and Jill St. John; and another from 2025, a drama about a 13-year-old girl who spends the summer with her gravely ill grandfather. There is also a great children’s book with this title, in which a boy named Wallace Bleff recounts a fictional summer adventure in which he is carried off by cowboys to learn the ways of the Old West, and saves his aunt’s house from a stampede!

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account to continue reading.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription