Last year, Alabama became the 11th state in the nation to pass a universal school choice bill. We established the CHOOSE Act to give more Alabama families the ability to CHOOSE the education that best suits their own child, plain and simple.

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