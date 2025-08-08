Lee Stimson

Lee Herren Stimson died July 18, 2025, at her home in Alexander City, AL, after a short illness. She was born in Mobile, AL, on July 3, 1941, the daughter of James Marvin Herren, Jr., and Edith Echols Herren. She is survived by her husband, Dr. Joseph Richard Stimson; her son, Dr. Alan Christopher Stimson (Tammy); her daughter, Jennifer Stimson; and four grandchildren: Madison Lee Stimson, Ethan Stimson Saffold, Christopher Derek Stimson, and William Rob Stimson. Surviving family also includes her sister, Bobbie Herren Piper; brother, Dr. James Marvin Herren, III (Barbara); sister-in-law, Anne Stimson Durham; brother-in-law, Dr. Lawrence Durham; and numerous loving nieces, nephews, and cousins.

To plant a tree in memory of Lee Stimson as a living tribute, please visit Tribute Store.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account to continue reading.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription