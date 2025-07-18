Several members of the Homeowners Association of Lake Martin, Sandy Creek Area, spoke before the Tallapoosa County Commission at Monday’s meeting voicing their concerns over a proposed development in the area.
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