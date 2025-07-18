Sandy creek
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Gwen Bishop / TPI Sandy Creek area HOA spokesperson Shane West addresses the commission concerning annexation and a proposed development

Several members of the Homeowners Association of Lake Martin, Sandy Creek Area, spoke before the Tallapoosa County Commission at Monday’s meeting voicing their concerns over a proposed development in the area.

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