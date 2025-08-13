Elmore County native and resident Bill Lewis was nominated to serve as a district judge in the United States District Court for the Middle District of Alabama.

Cliff Williams / TPI Judge Bill Lewis speaks after taking the office to serve on the Alabama Court of Civil Appeals. President Donald Trump has nominated Lewis to the bench in federal court.

