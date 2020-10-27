our view
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Our country is in a precarious position. 

Political parties have been at each other’s throats for years, but recent events and tragedies in the country have led to even more divisiveness.

On top of that, it’s a presidential election year.

Also, 2020 has just been a really tough year for everyone. We’re all on edge and many of us are taking things out on one another.

It seems people are on all different sides of arguments but everyone thinks their side is the right one. Republicans and Democrats are fighting each other left and right (pun intended; hey, we’ve all gotta laugh sometimes).

People who once could discuss matters in a levelheaded manner are now fighting each other and sometimes unwilling to even listen to the other side. It’s even gotten to the point we delete decades-long friends and our own family from Facebook if we can’t agree.

What ever happened to civil discourse? 

Rather than understanding an issue at hand, laying out ideas each side may have for solving the situation then finding a common ground, both sides seem to believe it’s their way or the highway. 

We all have differing opinions and always will. But refusing to compromise, change an opinion after learning new facts or listen the other side is not the way to make progress in this country.

Being angry with each other just because someone has a varying opinion leads only to greater divisiveness, and the last thing we need is a deeper divide among us all. 

So, rather than being hotheaded and getting into arguments that may end friendships, talk it out, listen and be understanding.

Sometimes understanding one another is all the common ground we need to reach. Even if you still disagree after a discussion, at least you talked it out and took a moment to see each viewpoint. Civil debates are healthy and we need more of them.

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