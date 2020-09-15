...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT WEDNESDAY
THROUGH THURSDAY EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF CENTRAL ALABAMA...EAST CENTRAL ALABAMA...NORTHEAST
ALABAMA...SOUTHEAST ALABAMA AND WEST CENTRAL ALABAMA, INCLUDING
THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL ALABAMA, AUTAUGA, BIBB, BLOUNT,
CHILTON, COOSA, DALLAS, ELMORE, JEFFERSON, LOWNDES, MONTGOMERY,
PERRY, SHELBY, ST. CLAIR AND TALLADEGA. IN EAST CENTRAL ALABAMA,
CALHOUN, CHAMBERS, CLAY, CLEBURNE, LEE, MACON, RANDOLPH, RUSSELL
AND TALLAPOOSA. IN NORTHEAST ALABAMA, CHEROKEE AND ETOWAH. IN
SOUTHEAST ALABAMA, BARBOUR, BULLOCK AND PIKE. IN WEST CENTRAL
ALABAMA, GREENE, HALE, MARENGO, SUMTER AND TUSCALOOSA.
* FROM 7 AM CDT WEDNESDAY THROUGH THURSDAY EVENING
* PERIODS OF TORRENTIAL RAINFALL ARE FORECAST TO IMPACT AREAS OF
CENTRAL ALABAMA WEDNESDAY AND THURSDAY IN ASSOCIATION WITH
TROPICAL SYSTEM SALLY. FORECAST RAINFALL TOTALS OF 4 TO 10 INCHES
WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS IN THE WATCH AREA COULD LEAD TO
SIGNIFICANT FLOODING AND FLASH FLOODING. THIS MAY BECOME A LIFE
THREATENING SITUATION, IF YOU ARE NEAR WATER OR LIVE IN A LOW
LYING AREA, PAY PARTICULAR ATTENTION TO WARNINGS ISSUED AND BE
PREPARED TO TAKE QUICK ACTION TO MOVE TO HIGHER GROUND.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO
FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU
SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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