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There is a flash flood warning in effect for Tallapoosa County until 7 a.m. Thursday.

Tallapoosa County Schools will have a regular school day tomorrow. Tallapoosa County Schools (Dadeville, Horseshoe Bend, Reeltown and Edward Bell CTC) will be closed Thursday and Friday due to the inclement weather and heavy rains being predicted for our area. After-school activities and practices are canceled. 

 

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