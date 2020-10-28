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Local counties are seeing effects from Tropical Storm Zeta as it continues to threaten Central Alabama. 

Tallapoosa, Coosa and Elmore counties will be under a tropical storm warning Wednesday night at 7 p.m. through 6 p.m. Thursday night.

WEATHER: Local forecast, warnings and watches

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All three counties are also under a flash flood watch this afternoon through 10 a.m. Thursday.

Severe storms are possible from 7 p.m. Wednesday night through 5 a.m. Thursday for the tri-county area, including the possibility of a brief tornado.

Wind gusts of up to 60 mph with sustained winds at 20 to 40 mph are forecast for the area.

Alexander City could see up to 3 inches of rainfall through Thursday evening. 

WEATHER: Local forecast, warnings and watches

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Alexander City City Hall and the Tallapoosa County Courthouse in Dadeville will open at 10 p.m. Wednesday evening for shelter. Masks are required and social distancing will be observed as much as possible. The shelters will close when the threats expire. The FEMA storm shelter in Daviston is also open and the basement at the New Site Fire Station is open for those needing a place to shelter.