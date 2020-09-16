Benjamin Russell
Alexander City Schools will remain in regular session for the remainder of the week, despite possible inclement weather.
 
Tallapoosa County Schools (Dadeville, Horseshoe Bend, Reeltown and Edward Bell CTC) will be closed Thursday and Friday due to the inclement weather and heavy rains being predicted for the area.
 
Dadeville's football game is postponed until 1 p.m. Saturday. Horseshoe Bend and Reeltown's football games, which are both away, are still on as scheduled as it is up to the home team to decide if a cancelation is necessary.
 
Reeltown's volleyball matches have been postponed. Horseshoe Bend's volleyball match at Vincent on Thursday is still on as scheduled, but the weekend Wadley Tournament has been canceled. 