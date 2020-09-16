breaking
No cancelations for Alexander City Schools
- TPI Staff
-
- Updated
Alexander City Schools will remain in regular session for the remainder of the week, despite possible inclement weather.
Tallapoosa County Schools (Dadeville, Horseshoe Bend, Reeltown and Edward Bell CTC) will be closed Thursday and Friday due to the inclement weather and heavy rains being predicted for the area.
Dadeville's football game is postponed until 1 p.m. Saturday. Horseshoe Bend and Reeltown's football games, which are both away, are still on as scheduled as it is up to the home team to decide if a cancelation is necessary.
Reeltown's volleyball matches have been postponed. Horseshoe Bend's volleyball match at Vincent on Thursday is still on as scheduled, but the weekend Wadley Tournament has been canceled.
TPI Staff
Email Reach Admin
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today
Lake Scene Directory
Alexander City, AL
Right Now
66°
Rain
- Humidity: 97%
- Feels Like: 66°
- Heat Index: 66°
- Wind: 9 mph
- Wind Chill: 66°
- UV Index: 0 Low
- Sunrise: 06:28:43 AM
- Sunset: 06:48:08 PM
- Dew Point: 65°
- Visibility: 2.3 mi
Today
Rain. Low 67F. Winds NE at 15 to 25 mph. Chance of rain 100%. 1 to 2 inches of rain expected. Localized flooding is expected.
Tonight
Rain. Low 67F. Winds NE at 15 to 25 mph. Chance of rain 100%. 1 to 2 inches of rain expected. Localized flooding is expected.
Tomorrow
Rain showers early with overcast skies later in the day. High around 80F. Winds N at 5 to 10 mph. Chance of rain 60%.
Weather Alert
...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT THURSDAY... * WHAT...NORTHEAST TO EAST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 50 MPH. * WHERE...NEAR AND SOUTH OF A LINE FROM CENTREVILLE TO LAFAYETTE. THE HIGHEST WINDS NEAR AND SOUTH OF THE I-85 CORRIDOR. * WHEN...UNTIL 7 AM CDT THURSDAY. * IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS. &&
Weather Alert
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN ALABAMA... TALLAPOOSA RIVER AT THE TALLAPOOSA WATER PLANT AFFECTING ELMORE AND MONTGOMERY COUNTIES. TALLAPOOSA RIVER AT WADLEY AFFECTING CHAMBERS, RANDOLPH AND TALLAPOOSA COUNTIES. .FLOODING IS FORECAST ON THE TALLAPOOSA RIVER DUE TO EXPECTED HEAVY RAINFALL FROM HURRICANE SALLY AND A FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ANOTHER STATEMENT WILL BE ISSUED BY THIS EVENING, OR SOONER IF CONDITIONS WARRANT. && ...THE FLOOD WARNING IS NOW IN EFFECT UNTIL FRIDAY AFTERNOON... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TALLAPOOSA RIVER AT WADLEY. * FROM THURSDAY EVENING TO FRIDAY AFTERNOON. * AT 9:00 AM CDT WEDNESDAY THE STAGE WAS 2.7 FEET. * FLOOD STAGE IS 13 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE LATE TOMORROW EVENING TO A CREST OF 13.2 FEET EARLY FRIDAY MORNING. IT WILL THEN FALL BELOW FLOOD STAGE LATER FRIDAY MORNING. * IMPACT...AT 13 FEET, FLOODING OF PASTURE LANDS IN THE AREA OCCURS AND CATTLE AND FARM EQUIPMENT SHOULD BE MOVED TO HIGHER GROUND IF HIGHER STAGES ARE FORECAST. &&
Weather Alert
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY AFTERNOON... THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR * PORTIONS OF CENTRAL ALABAMA...EAST CENTRAL ALABAMA AND SOUTHEAST ALABAMA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL ALABAMA, AUTAUGA, BIBB, CHILTON, COOSA, DALLAS, ELMORE, LOWNDES, MONTGOMERY, PERRY, SHELBY AND TALLADEGA. IN EAST CENTRAL ALABAMA, CALHOUN, CHAMBERS, CLAY, CLEBURNE, LEE, MACON, RANDOLPH, RUSSELL AND TALLAPOOSA. IN SOUTHEAST ALABAMA, BARBOUR, BULLOCK AND PIKE. * THROUGH THURSDAY AFTERNOON * PERIODS OF HEAVY RAINFALL, SOME TORRENTIAL, WILL OCCUR IN ASSOCIATION WITH TROPICAL SYSTEM SALLY. ADDITIONAL RAINFALL TOTALS OF 3 TO 6 INCHES WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS ARE POSSIBLE IN THE WATCH AREA. THESE AMOUNTS WOULD LEAD TO SIGNIFICANT FLOODING AND FLASH FLOODING. THIS MAY BECOME A LIFE THREATENING SITUATION, IF YOU ARE NEAR WATER OR LIVE IN A LOW LYING AREA, PAY PARTICULAR ATTENTION TO WARNINGS ISSUED AND BE PREPARED TO TAKE QUICK ACTION TO MOVE TO HIGHER GROUND. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED. &&
Online Poll
Do you own a weather radio?
You voted: