Local schools are monitoring the weather as Tropical Storm Zeta continues to threaten Central Alabama.

Tallapoosa County Schools announced earlier this afternoon its schools will be closed Thursday and reopen Friday with a regular school day.

Alexander City Schools has decided to delay school start times by two hours on Thursday morning, after a briefing with the National Weather Service regarding Zeta.

122490352_1847629058724516_1215416555978637862_n.png

"A two-hour delay will allow for our transportation department and local emergency management teams to ensure roads are clear of debris and/or downed power lines," Alexander City Schools wrote in a Facebook post. "Students will need to arrive at their schools two hours past their usual time. If your student rides the bus to school they will need to be at their bus stop two hours past their usual time. Due to the delay breakfast will not be served. Parents, please plan accordingly."

Tallapoosa, Coosa and Elmore counties will be under a tropical storm warning Wednesday night at 7 p.m. through 6 p.m. Thursday night.

All three counties are also under a flash flood watch this afternoon through 10 a.m. Thursday.

Severe storms are possible from 7 p.m. Wednesday night through 5 a.m. Thursday for the tri-county area, including the possibility of a brief tornado.

Wind gusts of up to 60 mph with sustained winds at 20 to 40 mph are forecast for the area.

Alexander City could see up to 3 inches of rainfall through Thursday evening. 

WEATHER: Local forecast, warnings and watches

1 of 6
Alexander City City Hall and the Tallapoosa County Courthouse in Dadeville will open at 10 p.m. Wednesday evening for shelter. Masks are required and social distancing will be observed as much as possible. The shelters will close when the threats expire. The FEMA storm shelter in Daviston is also open and the basement at the New Site Fire Station is open for those needing a place to shelter.