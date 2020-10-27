The Lake Martin region is beginning to see some minor effects from Tropical Storm Zeta.

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As of 4:30 p.m. Wednesday, the National Weather Service of Birmingham issued a flash flood watch for Tallapoosa County through 10 a.m. Thursday morning.

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Alexander City could receive up to 4 inches of rain through 7 p.m. Thursday with localized flooding possible along with wind gusts of up to 51 mph from 11 p.m. Wednesday night through 8 a.m. Thursday, according to NWS.

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The Southern end of Tallapoosa County and very far Southern end of Coosa County are in the marginal risk area for a brief tornado to be possible from 7 p.m. Wednesday through 7 a.m. Thursday.

Coosa County is also under a tropical storm watch from 7 p.m. Wednesday night through 10 a.m. Thursday morning. 

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