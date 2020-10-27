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Amy Passaretti / The Outlook Alexander City Schools virtual school will be located on the backside of the old Russell Main Office building.

Don’t let the name deceive you — Alexander City Virtual Academy (ACVA) has a brick and mortar location that will be opening next month.   

Furniture will arrive Nov. 9 and teachers will move in for remote instruction the next day, superintendent Dr. Keith Lankford said. Alexander City Schools has leased the backside of the old Russell Main Office building for ACVA for three years.

The virtual school program began in August with instruction taking place out of Jim Pearson Elementary for kindergarten through second grade, Stephens Elementary for third through fourth grade, and the Alexander City Board of Education office for fifth through 12th grade.

On Nov. 10, teachers will move into the new building and begin basing their instruction there. Students will continue digital learning from home, although the building may be used for exams or group study, Lankford said.

"There might not be any students in the room (Nov. 10),” he said. “There really is no set amount of (on-site) hours.”

The virtual school is intended for highly motivated students capable of independent learning. During the pandemic, however, it’s also attracted a lot of families who are “apprehensive about students being confined in a small space,” Lankford said.

In the future, the school hopes to adopt a more blended learning model with more opportunities for students to meet and study on-site. One of these is a “twilight school” targeted at Benjamin Russell students, where students seeking greater scheduling flexibility can take classes in the afternoon.  

 “Now next year that model will look completely different,” Lankford said. “Hopefully we will be over the COVID situation by then.”

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